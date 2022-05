Basket: playoff Nba, Booker guida Phoenix alla vittoria su Dallas in gara-5, Suns avanti 3-2

Phoenix, 11 mag. – (Adnkronos) – Phoenix batte con un netto 110-80 Dallas e si porta in vantaggio per 3-2 nella semifinale della Western Conference Nba. Dopo le due brutte prestazioni in Texas, i Suns ritrovano la loro pallacanestro sui due lati del campo e travolgono i Mavericks con un terzo quarto sensazionale da 33-14, piazzandoci all’interno un parziale da 17-0 per riportarsi in vantaggio nella serie.

E dire che i Mavs erano stati in vantaggio per quasi tutto il primo tempo, pur non andando mai oltre le 8 lunghezze di vantaggio e finendo travolti dal terzo quarto dei padroni di casa, che non hanno mai perso tre partite in fila in questa stagione. A tenere in piedi i Suns nella prima frazione di gioco sono 16 punti di Devin Booker, che ne piazza altri 12 nel terzo quarto (giocato per intero) per chiudere con 28 e guidare Phoenix al successo con 11/20 al tiro, 3/7 dalla lunga distanza e 3/4 ai liberi.

Alla squadra di coach Monty Williams bastano altri tre giocatori in doppia cifra (Deandre Ayton con 20+9, Mikal Bridges e Cam Johnson con 14) per avere ragione dei Mavs, senza neanche tirare benissimo dalla lunga distanza (12/32) ma spegnendo gli ospiti nella metà campo difensiva.

I Mavericks chiudono infatti con il 38% al tiro complessivo e soprattutto con il 25% dall’arco (8/32), segnando appena due delle 16 triple tentate nella ripresa.

La difesa dei Suns soffoca soprattutto la circolazione di palla dei texani, tenuti ad appena 9 assist sui 27 canestri realizzati in tutto il match, perdendo ben 16 palloni (4 a testa per Luka Doncic e Jalen Brunson). Phoenix vince anche la lotta a rimbalzo (50-38) e segna 44 punti in area contro i 24 di Dallas, che lascia il campo innervosita. Luka Doncic chiude con 28 punti e 11 rimbalzi, ma ha bisogno di 23 tiri per riuscirci segnandone 10 (di cui 2/8 da tre punti) e con appena 2 assist per i compagni.

Jalen Brunson fa poco meglio di lui a livello di percentuali (9/17) chiudendo con 21 punti e 7 rimbalzi, ma anche lui non va oltre i due passaggi vincenti. Solo Davis Bertans con tre triple riesce a issarsi a quota 10, mentre i vari Finney-Smith, Bullock, Kleber e Dinwiddie combinano appena per 14 punti in quattro. Rissa finale tra Marquese Chriss e Bismack Biyombo, entrambi espulsi.