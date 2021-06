Basket: playoff Nba, Gallinari non basta agli Hawks, i Sixers pareggiano la serie 1-1

Philadelphia, 9 giu. -(Adnkronos) – Dopo la delusione del secondo posto nella classifica dell'Mvp 2020-2021, Joel Embiid si riscatta giocando la miglior partita ai playoff della carriera trascinando i suoi Philadelphia 76ers alla vittoria casalinga per 118-102 e al pareggio sull'1-1 nella serie di semifinale della Eastern Conference contro gli Atlanta Hawks.

Alla sirena finale sono 40 punti per il centro camerunense, conditi con 13 rimbalzi, un paio d’assist e di recuperi, tirando 13/25 dal campo e 12/16 dalla lunetta, lasciandosi definitivamente alle spalle i problemi al ginocchio e raccogliendo un eloquente +14 di plus/minus nei 35 minuti in cui resta in campo.

Tobias Harris è il secondo miglior realizzatore dei Sixers con 22 punti e 6 rimbalzi, mentre Seth Curry chiude con 5/6 dall’arco in un match da 21 punti.

Sono solo 4 invece quelli realizzati da Ben Simmons, con 7 assist e tante giocate decisive a protezione del ferro, in un match per lui da 2/3 al tiro in 35 minuti. Atlanta è costretta così ad arrendersi nonostante una super rimonta e una grande prestazione da parte di Danilo Gallinari, autore di 21 punti con 7/15 dal campo, 5/9 dall’arco, 9 rimbalzi e un paio d’assist in soli 26 minuti in uscita dalla panchina.

Il numero 8 azzurro è il migliore in casa Hawks (+2 di plus/minus, unico in positivo assieme a Huerter), una prestazione che infastidisce anche Joel Embiid – che a seguito di un’azione difensiva, si lancia contro di lui a spintonarlo, andando faccia a faccia con Gallinari e portando al doppio tecnico per entrambi. Prestazione meno brillante del solito anche per Trae Young, che chiude con 21 punti (6/16 al tiro, più impreciso rispetto alle altre sfide playoff), a cui aggiunge 11 assist e 3 rimbalzi. Il terzo ventello in casa Hawks arriva da Kevin Huerter, letale in uscita dalla panchina con il suo 8/10 dal campo (20 punti). A pesare come un macigno sulla gara degli Hawks sono le 17 palle perse contro le 7 dei 76ers – che hanno portato 20 punti in contropiede per Philadelphia. Buona parte della differenza tra le squadre in gara-2 passa da quei possessi