Basket: playoff Nba, Green (Warriors) sospeso per una partita, salta gara-3 con i Kings

San Francisco, 19 apr. -(Adnkronos) – La Nba ha deciso di sospendere per una partita l'ala dei Golden State Warrios Draymond Green dopo aver calpestato il centro dei Sacramento Kings Domantas Sabonis a seguito di uno scontro sotto canestro tra i due che ha portato all’espulsione del numero 32 degli Warriors nel corso della gara-2 poi persa da Golden State. I campioni in carica adesso, sotto 0-2 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference, dovranno fare a meno di un riferimento come Green in un match che risulta determinante e da vincere a ogni costo per restare a galla. Il passaggio chiave più citato recita: “La sospensione è basata in parte sulla storia di gesti antisportivi di Green”, una sorta di ennesima recidiva su cui la Nba non ha voluto chiudere un occhio. Per il giocatore degli Warriors è la seconda gara di squalifica in carriera ai playoff, dopo la nota partita saltata durante le NBA Finals del 2016, quando anche grazie alla sua assenza i Cavaliers di LeBron James riuscirono a dare il là alla storica rimonta che ha portato l’anello e il titolo a Cleveland. La speranza per Golden State è quella di riuscire a restare a galla in una gara-3 che, qualora fosse persa, segnerebbe in maniera probabilmente definitiva la serie e la stagione Warriors.