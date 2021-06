Basket: playoff Nba, Leonard out anche per gara-5 contro i Suns

Roma, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) – Continua il calvario di Kawhi Leonard: la stella dei Clippers darà forfait anche nella gara-5 della finale della Wester Conference contro i Phoenix Suns. Per l'All Star è la sesta partita consecutiva senza mettere piede sul parquet; l'ultimo match è quello giocato in gara-4 contro i Jazz nella semifinale di Conference, prima della distorsione al ginocchio che non sembra dare pace a Leonard.

Situazione che complica non poco la corsa all'anello per la franchigia di Los Angeles che, già sotto 2-1 nella serie, dovrà fare a meno del suo giocatore più rappresentativo che in questi playoff viaggia a 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist di media.