Basket: playoff Nba, Philadelphia supera Brooklyn 96-84 e si porta sul 2-0

Philadelphia, 18 apr. -(Adnkronos) – Philadelphia fa valere il fattore campo, batte Brooklyn 96-84 e si porta sul 2-0 nella serie di primo turno di playoff della Eastern Conference Nba. I Sixers si scrollano di dosso un brutto primo tempo, nel quale vanno sotto anche in doppia cifra, con una ripresa di tutt’altro livello specialmente nella metà campo difensiva, tenendo i Nets a soli 35 punti negli ultimi 24 minuti. Serve un timeout immediato di Doc Rivers dopo un minuto del terzo quarto per svegliare i padroni di casa, che da quel momento in poi confezionano un parziale di 20-5 e prendono il controllo del match. I problemi dei Sixers sono quasi tutti legati alla serata piuttosto opaca di James Harden, autore di soli 8 punti con 3/13 al tiro e 5 palle perse (pur compensando con 5 rimbalzi, 7 assist e 4 recuperi), a cui devono porre rimedio i suoi compagni di squadra. Ci pensa soprattutto un Tyrese Maxey elettrico da 33 punti con 6/13 dalla lunga distanza, seguito dalle doppie doppie da 20 punti e 12 rimbalzi di Tobias Harris e quella da 20 punti, 19 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate di Joel Embiid, che tira solo 6/11 dal campo ma controlla comunque il match. Tra gli ospiti Cam Johnson sfodera una prestazione da 28 punti con 11/19 al tiro. Ma i Nets oltre ai 21 punti di Mikal Bridges e i 12 di Spencer Dinwiddie non hanno altri giocatori in doppia cifra, faticando enormemente al tiro (37% dal campo, 31% da tre, anche 11/17 ai liberi) specialmente in un secondo tempo in cui tirano solo 5/20 dalla lunga distanza. "L'unico aggiustamento è che il pallone non è più entrato nel canestro per noi", l'amara considerazione di coach Jacques Vaughn.