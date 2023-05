Basket: playoff Nba, Philadelphia vince a Boston e si porta sul 3-2

Boston, 10 mag. - (Adnkronos) - Philadelphia vince 115-103 a Boston e si porta in vantaggio per 3-2 nella serie di semifinale della Eastern Conference Nba. I Sixers riescono ad ammutolire il TD Garden con una prestazione maiuscola del collettivo, approfittando di una serata decisamente negativa per ...

Boston, 10 mag. – (Adnkronos) – Philadelphia vince 115-103 a Boston e si porta in vantaggio per 3-2 nella serie di semifinale della Eastern Conference Nba. I Sixers riescono ad ammutolire il TD Garden con una prestazione maiuscola del collettivo, approfittando di una serata decisamente negativa per i Celtics al tiro (5/19 dall’arco nel primo tempo, 12/38 alla fine). Philadelphia dà lo strappo decisivo nel terzo quarto guidata dal suo direttore d’orchestra James Harden, che sfiora una tripla doppia da 17 punti, 8 rimbalzi e 10 assist e regala ai suoi la possibilità di chiudere i conti in casa davanti al proprio pubblico.

Il contributo di Joel Embiid in questa partita è eccezionale: non solo per i punti portati alla sua squadra, ma per la mentalità. Dopo una gara dominata dall’inizio alla fine il nuovo Mvp della lega non si lascia andare ai festeggiamenti: "Ciò che abbiamo fatto stasera è grandioso ma non è finita e dobbiamo ripeterci". Per il centro di Philadelphia terza partita consecutiva ai playoff da oltre 30 punti (chiude con 33 e 7 rimbalzi, di cui 21 nel primo tempo con 9/9 dalla lunetta). Nella storia dei Sixers solo Iverson (4) e Chamberlain (5) hanno fatto meglio di lui. Certo, i leader di Philadelphia sono Embiid e Harden. Ma in questa serie Tyrese Maxey dimostra di essere l’uomo chiave per far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei Sixers. Dopo la prestazione sontuosa siglata in gara-1, sempre al TD Garden, Maxey si ripete e si migliora: per lui sono 30 punti a fine serata, con 7 rimbalzi e 3 assist. Per la point-guard texana mano caldissima da lontano: timbra infatti 6 triple su 12 tentate.

I numeri di Jayson Tatum sono molto positivi, ma questa non è una sorpresa. Ciò che sorprende sono le percentuali disastrose che hanno portato al suo personale: i 36 punti (conditi da 10 rimbalzi) del numero 0 dei Celtics sono infatti frutto di una serata conclusa con un pessimo 11 su 27 dal campo. “Stasera proprio non eravamo in forma”, ha commentato Tatum a fine partita. E ha ragione: complessivamente, infatti, Boston ha tirato sotto il 40% dal campo e il 32% da tre.