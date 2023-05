Basket: playoff Nba, Phoenix perde Paul per almeno due partite

Phoenix, 3 mag. – (Adnkronos) – Ci risiamo: la dea bendata sembra avere davvero un conto in sospeso con Chris Paul. Arrivano i playoff, arrivano le sfide che contano, e gli infortuni si accaniscono sulla superstar dei Phoenix Suns. Che in gara-2 a Denver è costretto a lasciare il parquet della Ball Arena per un problema all'inguine sinistro. L'infortunio è occorso a metà del terzo quarto: sul tiro sbagliato dei Nuggets, Paul cerca di contrastare il rimbalzo a Kentavious Caldwell-Pope ma quando atterra dal salto si porta subito la mano all'inguine, riconoscendo immediatamente il problema fisico. Monty Williams lo fa uscire alla prima pausa, e nel giro di pochi minuti arriva anche la notizia che il n°3 dei Suns non sarà in grado di tornare in campo per chiudere gara-2. La prima diagnosi parla di un "irrigidimento all'inguine sinistro", ma già le prime reazioni non erano esattamente confortanti: "Non riusciva per nulla ad appoggiare il peso e spingere su quell'inguine", ha fatto sapere coach Monty Williams.

Dopo i primi esami, quello di CP3 è stato definito come un "left groin strain", un fastidio all'inguine sinistro: secondo quanto scritto da The Athletic le sue condizioni verranno rivalutate tra una settimana, portandolo quindi a saltare come minimo gara-3 e gara-4 della serie contro i Denver Nuggets. L'eventuale gara-5 invece è prevista nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, a una settimana piena da oggi, ma i suoi compagni dovranno vincere almeno una delle due partite che lui sarà costretto a saltare per riportare la serie a Denver.

"Tutto quello che possiamo augurargli è di poter rientrare più in fretta possibile", ha aggiunto Devin Booker. "Saremo al suo fianco, finché sarà costretto a star fuori – se sarà costretto a star fuori – ci penseremo noi a fare il nostro dovere, in attesa del suo ritorno". Ma un'eventuale assenza di Paul ovviamente getta ombre cupe sulla serie per Phoenix, come ha riconosciuto anche coach Williams: "Se Booker è chiamato a ricoprire anche i compiti di regia di solito affidati a CP3 per lui diventa un po' troppo. Non lo ammetterà mai, ma a fine gara era più stanco di quello che voleva far vedere, perché senza Chris in campo la pressione è quasi tutta su di lui". Una brutta notizia per i Suns, oltre a quella di lasciare il Colorado sotto 0-2 nella serie contro la n°1 a Ovest.