Basket: playoff Nba, Phoenix supera New Orleans 112-97 e conduce 3-2 nella serie

Phoenix, 27 apr. – (Adnkronos) – Sempre senza Booker Phoenix vince gara-5 in casa su New Orleans 112-97 e si riportano avanti 3-2 nella serie di primo turno dei playoff della Western Conference Nba. I padroni di casa partono forte dominando il primo quarto 32-20 e non si guardano più indietro.

L'attacco di Phoenix gira meglio, con 28 canestri da assist contro i 14 di New Orleans. Decisiva anche la percentuale dall'arco: 10/27 Suns, 5/25 Pelicans.

A guidare a livello realizzativo la squadra dell'Arizona è uno specialista della difesa come Mikal Bridges: partita da 31 punti per lui con un perfetto 4/4 dall'arco. Chris Paul ne mette 22, con 11 assist, 6 rimbalzi e tre rubate. Decisivo anche il contributo sotto i tabelloni di DeAndre Ayton, autore di 19 punti e 9 rimbalzi, con 8/13 al tiro.

Inutili per i Pelicans i 22 punti di Brandon Ingram (7/19 al tiro con 1/5 da tre) e i 21 di CJ McCollum (1/8 dall'arco). Jonas Valanciunas ha chiuso con 17 punti e 14 rimbalzi.