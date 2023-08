Basket: Porzingis si ferma ancora, addio mondiali con la Lettonia

Roma, 16 ago. – (Adnkronos) – Dopo le rinunce degli Mvp Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, i Mondiali perdono un'altra stella Nba e un possibile protagonista. Kristaps Porzingis ha infatti annunciato che non giocherà la competizione con la sua Lettonia a causa di un problema di fascite plantare che lo affligge da settimane. La decisione è stata presa in accordo con gli staff medici della nazionale baltica e dei Boston Celtics, dove Porzingis giocherà la prossima stagione dopo essere arrivato in biancoverde all'interno dello scambio a tre con gli Washington Wizards e i Memphis Grizzlies. Nell'annuncio, effettuato attraverso i profili social del giocatore nella sua lingua madre, non ci sono ulteriori dettagli riguardanti le possibili tempistiche di recupero. "Una decisione del genere non è facile da prendere" ha dichiarato Porzingis, "ma prometto che sarò accanto ai miei compagni e farò il possibile per sostenere la squadra". La Lettonia giocherà nel gruppo H insieme a Canada, Francia e Libano. Porzingis è reduce da un'annata eccellente in maglia Wizards chiusa a 23,2 punti (massimo in carriera) e 8,4 rimbalzi di media. Le 65 partite di regular season giocate con Washington rappresentano il suo miglior dato a livello di presenze dopo le prime due annate in Nba tra il 2015 e il 2017.