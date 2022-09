Basket: Pozzecco, 'all'Europeo contro la Francia avremmo meritato la vittoria'

Trento, 23 set. – (Adnkronos) – Ospite al Festival dello Sport di Trento, il ct della nazionale di basket Gianmarco Pozzecco è tornato sulla sconfitta ai quarti di finale dell'Europeo contro la Francia: “Nel basket di solito vince chi merita, in quella partita senza mancare di rispetto ai francesi meritavamo di andare avanti noi”.

Il risultato resta, anche se per il ct azzurro “le emozioni sono importanti da vivere, al di là dei risultati”. Per spiegare meglio il concetto cita l'allenatore argentino Marcelo Bielsa: “El Loco ha detto che bisogna valutare quello che riesci a ottenere anche in base a un altro criterio e cioè se l’hai meritato. Distaccandosi dal mero risultato. Nel calcio c’è una squadra che attacca 90 minuti e un’altra che segna di fortuna un gol solo: la valutazione non è questi sono stati più bravi perché hanno vinto.

Un po’ come noi con la Francia”.