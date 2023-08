Basket: Pozzecco, 'ero troppo nervoso e l'ho trasmesso ai ragazzi'

Manila, 25 ago. - (Adnkronos) - "Devo fare i complimenti all'Angola e al suo coach per come hanno preparato questa partita. L'Angola ci ha messo in difficoltà tatticamente Mi devo scusare con i miei giocatori, ero completamente sotto stress ed ero molto negativo, devo davvero s...

Manila, 25 ago. – (Adnkronos) – "Devo fare i complimenti all'Angola e al suo coach per come hanno preparato questa partita. L'Angola ci ha messo in difficoltà tatticamente Mi devo scusare con i miei giocatori, ero completamente sotto stress ed ero molto negativo, devo davvero scusarmi. Sono stati fantastici i giocatori, hanno fatto quello che dovevano come sempre hanno fatto finora. Abbiamo trovato delle difficoltà oggi, ma in queste competizioni è sempre difficile. Mi fido dei miei giocatori e oggi è stata dura, ma domenica avremo un altro approccio, ne sono certo. Io in primis". Così il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco dopo la vittoria per 81-67 contro l'Angola all'esordio mondiale.

"Era la prima partita dei Mondiali, in questa arena gli spazi sono enormi, anche per questo abbiamo sbagliato tanto da tre -aggiunge il ct a Sky Sport-. Entrambe le squadre hanno tirato male, per questo abbiamo chiuso l'area. Abbiamo grandi tiratori, ogni tanto capita di sbagliare. Ma la colpa è mia, ero teso e nervoso, l'ho trasferito ai ragazzi che sono straordinari. Era normale che potessimo incappare in una partita così. Ora pensiamo alla prossima. Di positivo è che l'atteggiamento è giusto, c'è attaccamento, passione e amore e l'hanno dimostrato anche oggi. Io non li ho aiutati, ma loro sono fantastici. Non parlo mai dei singoli, ma oggi Ricci è stato straordinario. Polonara ci ha tenuto a galla all'inizio. Sono contento di entrambi. Abbiamo pagato qualcosa con i più giovani, ma li ho visti con la faccia giusta. Abbiamo grande fiducia in loro, Procida, Spagnolo e Severini".