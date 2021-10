Basket: preseason Nba, Curry guida Golden State al successo sui Lakers

San Francisco, 9 ott. -(Adnkronos) – Golden State vince ancora e resta imbattuta in tre partite di preseason. I Warriors superano 121-114 i Los Angeles Lakers guidati dai 28 punti con 6/13 dall’arco di un ispirato Jordan Poole e soprattutto dai 30 punti di Steph Curry – perfetto direttore d’orchestra che ruba anche 5 palloni e gestisce così al meglio la lunghissima rotazione utilizzata da coach Steve Kerr.

Chirurgico il contributo di Moses Moody: 10 minuti in uscita dalla panchina, 10 punti e 3/3 dalla lunga distanza.

Deludente, non solo al livello di risultato, l’esordio in maglia Lakers di Russell Westbrook, che chiude con 2 punti, 1/7 al tiro e ben 6 palle perse nei 17 minuti in cui resta sul parquet. LeBron James si ferma a quota 9, mentre Anthony Davis resta a riposo: a tenere a galla i gialloviola ci pensa un super Dwight Howard in uscita dalla panchina, autore di 23 punti e 12 rimbalzi con 8/11 al tiro.