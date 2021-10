Basket: preseason Nba, Gallinari riposa e Atlanta perde in casa con Cleveland

Atlanta, 7 ott. – (Adnkronos) – Secondo ko in due gare per gli Hawks di Danilo Gallinari, tenuto a riposo da coach Nate McMillan al pari di Trae Young. Atlanta perde 99-96 in casa contro i Cleveland Cavaliers. La buona notizia per la franchigia della Georgia è il ritorno in campo di DeAndre Hunter (solo 2/11 in 26 minuti), esordio anche per Kevin Huerter (15 punti con 6/10).

Per i Cavs tutto il quintetto base in doppia cifra, 4 giocatori per punti, il rookie Evan Mobley per rimbalzi (12, che associa a 8 punti e 2 stoppate).