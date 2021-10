Basket: preseason Nba, Gallinari segna 11 punti nel successo dei suoi Hawks a Memphis

Memphis, 10 ott. – (Adnkronos) – Prima vittoria in preseason per gli Hawks che battono a domicilio per 91-87 i Grizzlies grazie a un ispirato Sharife Cooper (10 punti, 4 rimbalzi, 3 recuperi e 3 assist a referto). Il rookie di Atlanta gioca minuti pesanti nel finale – complice anche l’assenza di Trae Young – e regala agli ospiti il successo, nonostante i 18 punti dall’altra parte di Desmond Bane (4/8 dall’arco) e i 16 realizzati da Brandon Clarke; entrambi in quintetto in un match in cui Memphis fa riposare diversi titolari, a partire da Ja Morant.

Doppia doppia convincente anche per Danilo Gallinari, autore di 11 punti, 10 rimbalzi e un paio d’assist in 21 minuti di gioco (come sempre, in uscita dalla panchina). Il giocatore azzurro chiude con 1/3 dalla lunga distanza e il solito infallibile 6/6 a cronometro fermo. A rovinare invece la serata degli Hawks è l’infortunio alla mano destro per Gorgui Dieng, costretto a lasciare il campo dopo 13 minuti d’utilizzo e quattro punti a referto.