Basket: preseason Nba, successo di Brooklyn su Milwaukee

New York, 9 ott. – (Adnkronos) – Seconda vittoria in fila in preseason per Brooklynche, anche senza Kyrie Irving fuori causa per mancato vaccino, sconfiggono 119-115 i Milwaukee Bucks, campioni Nba in carica. I Nets si godono un Kevin Durant da 18 punti in 23 minuti, a cui fa da perfetto complemento Joe Harris – autore di 15 punti con 5/6 dall’arco.

La lista degli indisponibili (e dei giocatori tenuti a riposo) è decisamente più lunga in casa Bucks, che combattono fino alla fine con le riserve e grazie ai 30 punti di Jordan Nwora e ai 20 con 11 rimbalzi di Sandro Mamukelashvili.