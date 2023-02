Basket: qualificazioni mondiali, l'Italia batte 85-75 l'Ucraina con 28 punti di Mannion

Livorno, 23 feb.

– (Adnkronos) – L'Italia batte l'Ucraina nel penultimo turno di qualificazione al Mondiale 2023 (25 agosto/10 settembre), manifestazione cui l’Italia è già qualificata. A Livorno, gli azzurri si impongono con il punteggio di 85-75 grazie ai 28 punti di uno scatenato Nico Mannion. Per il play della Virtus un referto da incorniciare: 4/7 dall'arco, 10/10 ai liberi, con 6 assist e 4 recuperi. Domenica si chiude il girone con la trasferta in Spagna: appuntamento alle 18 al Pabellon Multiusos di Caceres, con diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Now.