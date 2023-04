Basket, ridotta penalizzazione Varese in Serie A

(Adnkronos) – Ridotta la penalizzazione per la Openjobmetis Varese. La Corte federale di Appello della federbasket ha parzialmente accolto il reclamo della socetà lombarda, inizialmente penalizzata di 16 punti. La sanzioni è stata ridotta a 11 punti e Varese passa quindi a 21 punti nella classifica della Serie A.

Il -16 era stato inflitto dal Tribunale federale della Fip, a seguito del deferimento della Procura federale per atti di frode sportiva e di illecito sportivo. La società è stata punita per non aver ottemperato al pagamento di tutte le obbligazioni nei confronti di tesserati contrariamente a quanto prodotto in sede di ammissione al Campionato di Serie A 2022-2023. Il Tribunale federale ha inibito il Presidente della Società Pallacanestro Varese Marco Vittorelli fino al 13 aprile 2026.