Basket: Schröder, 'ho scelto Toronto per l'amicizia con coach Rajakovic'

Toronto, 13 set. – (Adnkronos) – Nel primo dei due anni disputati da Dennis Schröder in Oklahoma, con la maglia dei Thunder, tra gli assistenti di coach Billy Donovan c'era anche un allenatore serbo all'ultimo anno della sua esperienza a OKC (sarebbe andato poi un anno a Phoenix e tre a Memphis, sempre come assistente). Quel coach, Darko Rajakovic, è oggi una delle principali ragioni per cui l'MVP degli ultimi Mondiali con la sua Germania campione, Dennis Schröder, ha scelto di lasciare i Lakers e trovare casa a Toronto. Chiuso il capitolo Nick Nurse, l'allenatore del titolo del 2019, in Canada hanno scelto di affidare la panchina dei Raptors proprio a Rajakovic, e la scelta del front office ha convinto anche Schröder: "L'ho incontrato cinque anni fa e siamo diventati amici", ha detto il neo-campione del mondo.

"Mi ha chiamato appena è diventato capo allenatore di Toronto, e io appena ho ricevuto la sua telefonata ho subito detto al mio agente che mi sarebbe piaciuto far parte del progetto dei Raptors, con lui. Sono sicuro di potermi inserire bene nel suo stile di gioco, in una squadra che amerà correre e tenere il ritmo alto".