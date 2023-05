Basket: Silver, 'scioccato dal video di Morant, Nba sta investigando'

New York, 17 mag. -(Adnkronos) – Bisognerà ancora attendere per conoscere la decisione della lega sulla stella dei Grizzlies, intanto sono arrivate le – dure – parole del commissioner Adam Silver. "Sinceramente – ha detto ai microfoni di Espn in occasione della Lottery a Chicago – sono rimasto scioccato quando ho visto il video questo weekend". Il video in questione è quello apparso sul profilo Instagram del miglior amico di Morant, Davonte Pack, in cui si vede per alcuni frame il giocatore impugnare una pistola. "Stiamo ancora investigando sull'accaduto – ha proseguito Silver – per capire esattamente quello che è successo. Le immagini sono un po' confuse e sgranate, ma presumo il peggio…". Parole che non sembrano lasciare spazio a sorprese sull'interpretazione di quanto successo, che ricalca quanto accaduto a marzo: in quell'occasione Morant era apparso con una pistola in mano in un'altra diretta social, realizzata in un locale notturno di Denver dove i Grizzlies erano in trasferta.

Erano arrivate prima la sospensione da parte della squadra, poi quella della lega: otto partite fuori senza stipendio e l'obbligo di partecipare a un programma di "counseling" in Florida. Ora Morant è stato di nuovo sospeso da tutte le attività da parte di Memphis, e si attende appunto la decisione di Silver e della NBA. "Avevamo parlato di persona – ha raccontato ancora il commissioner – della gravità di quanto era successo, della pericolosità e delle conseguenze di una condotta del genere. Mi era sembrato che il giocatore avesse preso la cosa con grandissima serietà". Gli ultimi fatti sembrano però smentire quell'impressione. Poco dopo l'intervista di Adam Silver è arrivato un comunicato da parte di Morant.

Il primo commento del giocatore al video apparso nel weekend è arrivato attraverso un comunicato diffuso dal suo entourage. "So di aver deluso molte persone che mi avevano sostenuto – si legge -. Il mio è un percorso e riconosco che ci sia ancora del lavoro da fare. Le mie parole non valgono molto in questo momento, ma mi prendo la piena responsabilità delle mie azioni. Sono impegnato a continuare il lavoro su me stesso". Dopo la sospensione di marzo Morant si era affidato a un centro di consulenza in Florida per "imparare a gestire meglio lo stress" (come aveva spiegato lui stesso). Ora lui e i Grizzlies attendono di capire quale sarà la decisione della NBA in vista della prossima stagione.