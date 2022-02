Roma, 9 feb. (Adnkronos) – "Semplicemente la notizia più bella che abbia mai ricevuto in tutta la mia vita!!! Siete carichiiiiiii?!". Questo il messaggio con cui la medaglia d'oro nel salto in alto ai Giochi di Tokyo Gianmarco Tamberi ha commentato la notizia della convocazione per l'All-Star Celebrity Game di Nba.

Il campione italiano ha pubblicato un video su Instagram in cui gioca a basket.