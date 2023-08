Basket: team Usa atterrato ad Abu Dhabi, Edwards e Bridges show in allenamento

Abu Dhabi, 16 ago. -(Adnkronos) – Team Usa è atterrato ad Abu Dhabi, dove effettuerà l'ulitma fase della preparazione verso i Mondiali. I ragazzi di coach Steve Kerr, attesi al debutto il 26 agosto a Manila contro la Nuova Zelanda, al momento sembrano persino più avanti del previsto nella tabella di marcia d'avvicinamento al torneo. Dopo le convincenti vittorie in amichevole con Porto Rico, Slovenia e Spagna, il calendario prevede ora le sfide con Grecia (18 agosto) e Germania (20 agosto) e quindi il trasferimento nelle Filippine. Nel frattempo, anche in allenamento, il clima sembra proprio quello giusto. Nella prima seduta ad Abu Dhabi si sono messi in evidenza Anthony Edwards e Mikal Bridges.

Le due giovani stelle di Minnesota e Brooklyn, già protagoniste di ottime prove nelle tre amichevoli, hanno dato spettacolo canestro dopo canestro. "Stiamo facendo bene e ora ci attendono i prossimi passi della preparazione per arrivare al meglio al debutto" ha commentato coach Kerr ai margini dell'allenamento ad Abu Dhabi, "nelle amichevoli con Slovenia e Spagna abbiamo avuto un assaggio di cosa significa giocare con le regole Fiba". Soddisfatto di quanto ha visto finora, Kerr si è poi concentrato sugli aspetti ancora da migliorare: "Dobbiamo perfezionare l'esecuzione su entrambi i lati del campo e gli aggiustamenti sulla difesa dei pick and roll, che funzionano in maniera diversa rispetto alle abitudini della Nba".