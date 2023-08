Basket: team Usa domina la Slovenia 92-62 in un'amichevole in vista dei mondiali

Malaga, 13 ago. – (Adnkronos) – Tutto facile anche contro la Slovenia nella seconda amichevole pre-Mondiali per team Usa che si impone 92-62, in un match disputato a Malaga. L'assenza di Luka Doncic tra gli sloveni toglie un po' di fascino e prestigio alla sfida ma il risultato non può non soddisfare coach Steve Kerr, che vede i suoi distribuire 27 assist su 39 canestri segnati (uno dei tratti distintivi anche dei suoi Warriors). "A volte dovremo anche essere più egoisti", arriva pure a dire l'allenatore a stelle e strisce, ma in queste prime gare tutti vogliono fare contenti tutti: Jalen Brunson chiude con 8 assist (e 11 punti), Tyrese Haliburton ne ha 6 (anche lui in doppia cifra con 10 punti), ma anche Austin Reaves ne aggiunge 4 (e 10 punti). Due mini-break di 7-0, uno all'avvio e uno sempre nel primo quarto, indirizzano subito la partita, che si decide già nel secondo periodo, con un altro parziale di 10-0 per Team Usa, che va al riposo sul 47-31, tirando il 50% e tenendo la Slovenia sotto il 40%. Nel secondo tempo la musica non cambia, e proprio come contro Portorico alla fine la vittoria è una vittoria di squadra: tutti 12 i giocatori di Kerr vanno a referto, Anthony Edwards è il miglior marcatore a quota 15 ma cinque altri giocatori segnano tra i 7 e i 9 punti. Ora tocca alla Spagna, pur sempre un'altra amichevole, ma banco di prova ancora più impegnativo: "Sono i campioni in carica ai Mondiali, giocano in casa, sono la nazionale n°1 del ranking Fiba: sarà sicuramente un ottimo test", conferma Kerr (visibile su Sky Sport NBA, in differita, alle 3 di notte e poi ancora alle 13).