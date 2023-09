Basket: team Usa vuole la rivincita, James 'recluta' altre stelle Nba per Parigi 2024

New York, 12 set. - (Adnkronos) - La sconfitta col Canada che ha lasciato Team Usa a mani vuote, senza medaglia al campionato del mondo, ha dato subito il via alle voci sul desiderio di "rivincita" della squadra statunitense, per riconquistare appena possibile una posizione di leadership n...

New York, 12 set. – (Adnkronos) – La sconfitta col Canada che ha lasciato Team Usa a mani vuote, senza medaglia al campionato del mondo, ha dato subito il via alle voci sul desiderio di "rivincita" della squadra statunitense, per riconquistare appena possibile una posizione di leadership nella pallacanestro mondiale. E gli occhi di tutti si sono puntati su Parigi, sede delle prossime Olimpiadi nell'estate 2024. Anche quelli di LeBron James che, a sentire l'insider Nba Shams Charania, ha già iniziato una serie di consultazioni informali per assemblare il roster olimpico. Con questi nomi

Una delle prime telefonate della stella dei Lakers è stata al n°35 dei Phoenix Suns, Kevin Durant, che ha già vinto tre ori olimpici nelle ultime tre edizioni (2012, 2016 e 2020/1) e che a Parigi avrà 35 anni: con lui è nata l'idea di una sorta di "last dance" olimpica. Diverso il discorso con l'ex compagno di Durant agli Warriors, Stephen Curry, che alle Olimpiadi in carriera non ha mai partecipato, ma che conosce la medaglia dal metallo più prezioso avendo vinto due ori ai Mondiali, nel 2010 e nel 2014. Anche per Curry potrebbe essere l'ultima chance su un palcoscenico del genere, arrivandoci a 36 anni. E così aggiungerebbe nel suo palmares l'unico trofeo ancora mancante. Non poteva non arrivare la telefonata di LeBron al suo grande amico Draymond Green (anche compagno di Curry ed ex compagno di Durant): due ori olimpici in bacheca – Rio 2016 e Tokyo 2020/1.

Altro sì incassato da LeBron James in questo giro di telefonate eccellenti è quello del suo attuale compagno ai Lakers Anthony Davis, già in squadra nel 2012 a Londra per l'oro olimpico e poi oro anche ai Mondiali due anni dopo. Il primo nome forse in qualche modo "estraneo" al gruppo di giocatori, per un verso o per l'altro, più vicini a James è quello del n°0 dei Celtics, Jayson Tatum che però sarebbe stato contattato e avrebbe dato la sua disponibilità per la prossima estate. Nel suo palmares già l'oro di Tokyo alle ultime Olimpiadi. Con cinque giocatori già "reclutati" da James (e quindi mezzo roster già fatto), altre superstar Nba hanno già fatto notificato a Usa Basketball la propria disponibilità all'avventura olimpica parigina e tra questi Devin Booker, Damian Lillard,, Kyrie Irving e De'Aaron Fox.