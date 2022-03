Basket: Tyreke Evans prova a rientrare in Nba, provino con Golden State

San Francisco, 9 mar. -(Adnkronos) – Dopo tre anni fuori dalla lega per una sospensione per doping, Tyreke Evans sta provando a tornare in Nba e a rimettere la sua esperienza al servizio di squadre da playoff. Dopo aver sostenuto e non concretizzato un provino con i Milwaukee Bucks, il veterano con 10 anni di Nba alle spalle ci riproverà questa settimana con i Golden State Warriors, secondo quanto riportato da Shams Charania e Anthony Slater di The Athletic.

Evans era presente alla partita di questa notte contro gli L.A. Clippers, sedendosi al fianco di Bob Myers, che ora è a capo della dirigenza dei Golden State Warriors ma in passato era stato agente proprio di Evans, rookie dell’anno nel 2010 con la maglia dei Sacramento Kings. Per la verità si tratterebbe del secondo provino di Evans, che ne ha già sostenuto uno la scorsa settimana a Miami e avrebbe impressionato abbastanza da convincere gli Warriors a portarlo a San Francisco per una seconda occhiata — magari non nell’immediato, ma per un posto nella squadra del prossimo anno.

Metterlo sotto contratto ora, infatti, significherebbe dover tagliare uno dei 15 giocatori attualmente a roster con contratto garantito e appesantire ulteriormente (circa 3 milioni di dollari) una luxury tax già esorbitante per la proprietà degli Warriors, nell’ordine dei 180 milioni di dollari. Uno sforzo economico che probabilmente Evans non meriterebbe in questo momento della sua carriera, dato che è fuori dalla Nba dal 2018-19 (anno in cui Golden State provò a prenderlo con la mid-level exception, utilizzandola poi per DeMarcus Cousins) e compirà 33 anni il prossimo 19 settembre.