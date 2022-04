Basket: (un)fair, l'arte va a canestro con Slums Dunk

Milano, 7 apr. – (Adnkronos) – Cosa hanno in comune l’arte contemporanea e la pallacanestro? La risposta sarà visibile e tangibile ad (un)fair, l’innovativo format di fiera-non-fiera d’arte contemporanea in programma a Milano dall’8 al 10 aprile. Spontaneità, immediatezza, emozioni e assenza di barriere sono concetti condivisi dall’arte e dallo sport, ambiti in cui la diversità è intesa come arricchimento e non come limite.

Sabato 9 aprile alle ore 15 (un)fair ospiterà nella (un)VIPlounge il talk intitolato “L’arte va a canestro”, dove Bruno Cerella founder di Slums Dunk, racconterà con Lara Tagliabue, responsabile educativa, il basket inteso come mezzo capace di trasmettere cultura e valori, con un focus sull’attività dell’associazione creata insieme a Tommaso Marino, volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini e dei giovani che vivono nelle aree economicamente e socialmente degradate in quattro continenti.

Per tutta la durata della fiera sarà presente negli spazi del Superstudio Maxi un campo da basket, dove le persone potranno giocare e allo stesso tempo conoscere le attività e i progetti di Slums Dunk. Nel corso di (un)fair, inoltre, diversi artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti alla manifestazione personalizzeranno una limited edition di palloni da basket che saranno poi messi all’asta in favore dell’Organizzazione di Volontariato guidata da Bruno Cerella e Tommaso Marino.

Waro di Zanini Arte, Cristiano De Medio di ƎMERGE Project Space, Melkio (Luca Melchionda) e Fè (Federica Sutti) della galleria Legart, Sayato di BLOCK513 e Valeria Angelini di Studio Ambre sono alcuni degli artisti che hanno deciso di mettere a disposizione il proprio estro creativo in favore di Slums Dunk, sposando i valori di fratellanza e multiculturalità, rappresentativi dell’associazione stessa.

Educazione ed emancipazione possono salvare vite o almeno dare una svolta significativa nei percorsi di crescita, riscatto e affermazione personale? Attraverso l’arte e la pallacanestro, (un)fair e Slums Dunk, sono convinti di sì.