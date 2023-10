Basket: Virtus Bologna, intervento Polonara tecnicamente riuscito

Bologna, 10 ott. - (Adnkronos) - "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell...

Bologna, 10 ott. – (Adnkronos) – "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva". Così la Virtus Bologna con una nota sul proprio sito ufficiale in merito all'intervento a cui si è sottoposto oggi l'ala Achille Polonara per la rimozione di una neoplasia testicolare.