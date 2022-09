Basket: Williamson, 'l'album di Notorious Big mi ha ridato forza di volontà e determinazione'

New Orleans, 28 set. -(Adnkronos) – Cosa può cambiare la traiettoria sportiva di un giovane talento Nba? Se si hanno appena compiuti 22 anni, forse anche i testi di un album rap. È quello che ha raccontato la superstar dei Pelicans Zion Williamson al primo rendez-vous stagionale con i giornalisti di New Orleans.

L'album in questione è "Ready to die", quello dell'esordio di Notorius Big pubblicato nel 1994 (sei anni prima della nascita di Williamson).

"Mi hanno colpito i testi, soprattutto", ha dichiarato il n°1 in maglia Pelicans. "Quello che ha risuonato in me è stato lo stress con cui doveva convivere, il fatto di sentire il peso del mondo sulle sue spalle e di sentirsi solo a dover sopportare tutta questa pressione… Quell'album ha davvero cambiato il mio atteggiamento mentale, mi ha ridato forza di volontà e determinazione.

Nel 2022 ho dovuto affrontare tante cose, e alcune di queste vorrei non fossero mai successe ma da quell'album ho imparato che questa è la vita, che le cose vanno così e bisogna adattarsi e andare avanti".