Basket: World Cup 2023 Qualifiers, presentata la lista del ct Sacchetti

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – Il coach della Nazionale di Basket italiana Meo Sacchetti ha svelato la long list dei convocati per il match di qualificazione per Mondiali 2023 contro l'Islanda. Il primo impegno, in calendario, è previsto per il 24 febbraio alle ore 21.00 italiane sul parquet dell’Olafssalur di Hafnarfjordur, terza città più grande dell’Islanda a pochi chilometri dalla capitale Reykjavik.

Segue il match di ritorjno il giorno successivo, domenica 27 febbraio, alle 20.30 al PalaDozza di Bologna.

Due match cruciali per passare il turno (avanzano le prime tre su quattro) e poter accedere con quanti più punti possibili alla seconda fase in vista dell’incrocio con il girone composto da Spagna, Georgia, Ucraina e Macedonia del Nord (al Mondiale le prime tre squadre su sei).

Dopo il passo falso in Russia (92-78) e la vittoria casalinga sui Paesi Bassi (75-73), si rende necessario dunque un doppio successo per poter depotenziare un avversario capace di battere all’esordio gli olandesi in trasferta (77-79) prima di cedere alla Russia a San Pietroburgo (89-65).

Ultima “finestra” del primo turno tra il 1° luglio (Italia-Russia) e 4 luglio (Paesi Bassi-Italia). Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma sportiva Elevem Sports (elevensports.com) e su Sky Sport.