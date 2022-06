Basma Afzaal scomparsa da Padova, ipotesi fuga da matrimonio combinato: “Possibile fuga all’estero”

Basma Afzaal scomparsa da Padova: la ragazza di 18 anni potrebbe essere in fuga da un matrimonio combinato e trovarsi già all’estero.

Basma Afzaal è una ragazza di 18 anni di origini pakistane che risiedeva con la sua famiglia a Galliera Veneta, in provincia di Padova.

La giovane è improvvisamente scomparsa lo scorso 31 maggio 2022. In seguito alla sparizione della 18enne, della quale non si hanno più notizie da circa una settimana, è stato aperto un fascicolo d’indagine della Procura delle Repubblica di Padova per persona scomparsa.

Per quanto riguarda l’apertura del fascicolo d’indagine per persona scomparsa, la Procura di Padova ha avviato la procedura in considerazione delle prime verifiche sul caso condotte dai carabinieri. Secondo i militari dell’arma, infatti, pare che la sparizione della giovane Basma Afzaal possa essere ricondotto a un allontanamento volontario messo in atto dalla 18enne per evitare di essere costretta a celebrare un matrimonio combinato.

Allontanamento volontario: “Possibile fuga all’estero”

In relazione alle indagini sinora condotte dalle forze dell’ordine, pare che Basma Afzaal abbia smesso di frequentare l’istituto professionale di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, da alcuni giorni. Inoltre, è plausibile che la ragazza abbia già lasciato l’Italia per recarsi all’estero e raggiungere un contatto che avrebbe conosciuto online.

Sulla base di una simile scenario, dunque, le forze dell’ordine stanno ipotizzando che non vi sia sto alcun tipo di forzatura o sequestro da parte di terzi.

Al momento, sembrerebbe che la giovane non si trovi in una situazione di pericolo.