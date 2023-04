Bassano del Grappa, si schianta contro un albero: grave un ragazzo

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, dove un ragazzo ha perso il controllo della sua automobile finendo a sbattere contro un albero. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere.

Incidente a Bassano del Grappa: auto contro un albero: ferito un ragazzo

Erano circa le 15:30 di ieri, mercoledì 12 Aprile, quando un ragazzo alla guida della sua Alfa Romeo Mito, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo fino ad andare fuori strada. L’automobile è andata a sbattere violentemente contro un albero e il ragazzo è rimasto incastrato. Lo schianto è stato pauroso: i vigili del fuoco hanno faticato per estrarre il giovane dalle lamiere della macchina distrutta.

L’intevento dei soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 che hanno trasportato, utilizzando un’ambulanza, il giovane guidatore all’ospedale. Il ragazzo è stato subito ricoverato in codice rosso ed è in gravi condizioni di salute. I carabinieri giunti sul luogo del sinistro si sono occupati di fare tutti i rilievi del caso e di dirigere il traffico, fattosi intenso in pochi minuti in via Cavour.