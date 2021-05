Bassetti a Domenica Live, l’infettivologo per la prima volta in televisione con la moglie Maria Chiara

L'infettivologo Matteo Bassetti è stato ospite di Domenica Live con la moglie Maria Chiara. Per la prima volta in televisione in un'altra veste.

Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live insieme alla moglie Maria Chiara. Per la prima volta il medico si è mostrato in un’altra veste.

Bassetti a Domenica Live con la moglie Maria Chiara

Siamo tutti abituati a vedere Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, in televisione. Le sue ospitate ormai sono davvero frequenti e lui stesso in un’intervista aveva spiegato di apprezzare molto la televisione e la possibilità di essere presente nelle trasmissioni. Nella puntata di Domenica Live, andata in onda il 23 maggio 2021, il medico si è mostrato in una veste molto diversa dal solito. Per la prima volta si è presentato in tv con la moglie Maria Chiara, che ha conquistato tutti.

L’infettivologo ha voluto presentare sua moglie al pubblico, evitando per una volta di parlare di virus e vaccini, ma svelando alcuni dettagli della sua vita privata.

Bassetti a Domenica Live: “Lui è un piacione”

Barbara D’Urso ha avuto nel suo salotto Matteo Bassetti, insieme alla moglie Maria Chiara. La conduttrice ha approfittato di questa ospitata per stuzzicare la moglie del medico, in modo da tirarle fuori qualche dettaglio più privato riguardo la loro storia d’amore.

“Maria Chiara, sai che è considerato il più sexy dei virologi? Sei gelosa?” ha chiesto la conduttrice, puntando tutto sul gossip e lasciando perdere per una volta le domande sul virus. “Assolutamente, se me lo sono scelta! Sono molto gelosa, però di cose concrete. Finché fanno elogi via social fa piacere. Lui è un piacione. Si, a lui fa proprio piacere, piacere appunto” ha risposto la moglie di Bassetti.

Bassetti a Domenica Live: il primo incontro con la moglie

Maria Chiara ha parlato anche del loro primo incontro, di come si sono conosciuti e di come è stato questo primo appuntamento. “Al primo appuntamento non volevo saperne di Matteo. Lui stava tornando da Yale, era un giovane uomo in carriera, lo vedevo troppo sicuro di sé e troppo spavaldo” ha spiegato la moglie del medico. Alla fine, però, la donna ha ceduto al suo corteggiamento e dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Dante e Francesco. “Lui è un padre eccezionale, molto presente. Non è mai mancato a un pranzo a casa, nemmeno durante questo periodo di pandemia” ha raccontato Maria Chiara, con grande orgoglio. “Non è romantico, ma è molto carino come compagno. Lui è tanto pragmatico” ha aggiunto la donna.