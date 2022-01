Bassetti chiede di cancellare la quarantena per i medici positivi

Roma, 4 gen. (askanews) – “Per quanto riguarda i medici, secondo me si deve tornare esattamente come facevamo nel marzo-aprile del 2020, quando la quarantena non la faceva nessuno. Per cui, se anche eri positivo andavi tranquillamente a lavorare, e se eri ‘contatto’ andavi a lavorare. Sulla quarantena dei sanitari bisogna intervenire in maniera diversa perché non possiamo rischiare di avere degli ospedali che non vengono mandati avanti perché hai qualcuno che è asintomaticamente positivo dopo tre dosi di vaccino”: così il professor Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive San Martino di Genova, ospite di Tagadà su La7.