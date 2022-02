Bassetti contro Crisanti: “Non lo stimo perché non sa di cosa parla”

Continua la discussione tra Bassetti e Crisanti. L'infettivologo del San Martino di Genova non è andato tanto per il sottile.

La discussione “a distanza” tra l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti e il virologo Andrea Crisanti, almeno per il momento non accenna a fermarsi. “Io non discuto con chi non stimo”, sono le parole dell’infettivologo alla nota trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Rai Radio 1.

Bassetti contro Crisanti, cosa ha detto l’infettivologo del San Martino di Genova

Matteo Bassetti, nel replicare quanto affermato dal virologo Andrea Crisanti ha dichiarato addirittura di non stimarlo: “Quando parla di clinica di malattie infettive, quando parla di come si curano le persone, sono argomenti un po’ lontani da un bravissimo microbiologo, parassitologo e virologo. Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi vede i malati per mestiere e non chi non ne vede proprio o li ha visti solo all’università”.

“In politica nel 2023? Non credo”

In merito invece ad un’eventualità di entrare in politica nel 2023 Bassetti ha invece dichiarato: “Entro in politica nel 2023? Non credo. Nella vita mai dire mai, oggi direi di no […] nella vita mai dire mai, oggi direi di no. Dipende sempre dalle offerte, da cosa si va a fare. Al momento non ci penso, ci penseremo: il 2023 deve ancora arrivare”.

Crisanti: “Non mi abbasso a questo livello”

Non si è fatta attendere molto, nel frattempo, la replica di Crisanti. Il virologo, sentito da Adnkronos Salute ha risposto: “Non mi abbasso a questo livello. Basta fare una cosa e cioè verificare quanti articoli in ambito malattie infettive ho io pubblicati su Nature”.