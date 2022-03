Bassetti contro i colleghi virologi: “Allarmismo per continuare a essere invitati in TV”

Il professor Matteo Bassetti è intervenuto nella trasmissione 'Pomeriggio 5' e ha parlato dell'andamento della pandemia e dei suoi colleghi virologi

Matteo Bassetti è stato intervistato da Federica Panicucci a ‘Mattino 5’ e ha parlato di come sta proseguendo la pandemia Covid, ma anche dei suoi colleghi virologi e della loro presenza in televsione.

Matteo Bassetti a ‘Pomeriggio 5’, la promozione del suo nuovo libro

L’infettivologo Matteo Bassetti, è intervenuto nello studio di ‘Mattino 5’, trasmissione condotta da Federica Panicucci. Il professore sta proseguendo il suo giro promozionale del nuovo libro “Il mondo è dei microbi?” Bassetti si è poi concentrato sulla pandemia Covid. Su questo argomento non tutti i virologi sono della stessa opinione. Crisanti, Viola e Ricciardi, per esempio, continuano a mantenersi fedeli alla linea della prudenza, mentre lo stesso Bassetti è di opinione contraria.

Bassetti e l’attacco agli altri virologi

Proprio in merito alle posizioni degli altri virologi la Panicucci ha chiesto a Bassetti: “Ma secondo lei perché gli altri dichiarano tutto questo? Vogliono tenerci sempre un po’ in allarme?“ L’infettivologo risponde: “Sono ben contento di essere invitato meno in televisione e di parlare meno perché mi occupo di tutte le malattie infettive.” La conduttrice a quel punto ribatte sorridendo: “Beh, meno negli altri programmi, perché da me è qua tutti i giorni.” Bassetti però prosegue nel discorso e attacca i colleghi: “Forse qualcuno dei miei colleghi è più dispiaciuto di questo e quindi vuole continuare alta l’attenzione per continuare a farsi invitare!“