Bassetti: “Covid, ci sono altre pandemie dietro l’angolo, basta andare indietro nella storia, tutte le pandemie sono arrivate da volatili e altri animali"

Matteo Bassetti lapidario nello studio di Bianca Berlinguer: “Non solo Covid, ci sono altre pandemie dietro l’angolo, i cinesi non hanno imparato”. L’infettivologo del San Martino di Genova lo ha spiegato durante la trasmissione “Carta Bianca” ed ha puntato il dito in particolare contro i wet market cinesi.

Bassetti è lapidario: “Altre pandemie dietro l’angolo grazie ai wet market”

Mercati che continuano ad essere “incubatrici” ottimali per altre potenziali pandemie che potrebbero tenere il pianeta sotto scacco in futuro. Il dato scientifico ormai è assodato: i wet market cinesi sono la “terra di mezzo” in cui i virus fanno il salto sull’uomo e Bassetti sostiene che nuove pandemie saranno inevitabili.

“Altre pandemie dietro l’angolo”, Bassetti e la storia dei virus e dei loro salti

Ha detto il professore: “L’arrivo di nuove pandemie se non si riescono a limitare mercati come il wet market è evidente che non si scongiura”. Poi Bassetti ha spiegato: “Basta andare indietro nella storia, tutte le pandemie sono arrivate da volatili e altri animali come i suini”.

Matteo Bassetti: “Da quella parte di mondo arriveranno altre pandemie che sono dietro l’angolo”

E la chiosa: “Perciò è evidente che quasi tutte arrivano da quella parte del mondo dove evidentemente c’è una commistione tra uomo e animale che non è normale.

La lezione va imparata, se no un domani ci sarà qualcos’altro”.