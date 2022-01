Matteo Bassetti disegna lo scenario possibile per la stagione: “Dalla prossima primavera a scuola via le mascherine per i vaccinati, io le toglierei"

Lui, Matteo Bassetti, guarda avanti e lo fa con cautela ma senza inutili fronzoli o pastoie, perciò in sintonia con le sue ultime dichiarazioni alla testata specializzata Insanitas ha detto: “Dalla primavera a scuola via le mascherine, io le toglierei per i vaccinati”.

A scuola via le mascherine per i vaccinati in primavera: la tesi dell’infettivologo

Il sunto è che l’infettivologo del San Martino di Genova che ultimamente non è stato tenero con il governo in carica ha una tesi: quella per cui fra immunizzazioni e contagi è ormai possibile almeno persare di decidere in questo senso, quello di togliere le mascherine.

In primavera a scuola via le mascherine per i vaccinati: “Fra gli over 12 il 90% è immune per somministrazione o contagio”

Ecco come l’ha spiegata Bassetti nella sua dichiarazione in tema cardine delle vaccinazioni ai giovani: “Il 90% dei giovani dai 12 anni in su mi risulta siano vaccinati oppure siano entrati in contatto con il virus”. E dopo il preambolo Bassetti ha spiegato: “Per cui è verosimile pensare che un contagio tra di loro sarebbe limitato nelle sue forme più gravi, grazie alla vaccinazione”.

Via le mascherine per i vaccinati a scuola, non subito e tout court”, ma dalla prossima primavera

E in chiosa, dando un periodo di riferimento per questa possibile scelta strategica che lui auspica: “Non dico quindi che bisogna togliere la mascherina tout court, ma credo che all’aperto e nelle scuole si possa fare già da questa primavera”.