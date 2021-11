Bassetti: “La vaccinazione per i bambini arriverà per Natale”

Roma, 4 nov. (askanews) – “Bisogna conquistare ancora almeno un 5% della popolazione generale, che secondo me non può essere raggiunto unicamente con la vaccinazione dei bambini, che arriverà per Natale. Non aspettiamoci che la vaccinazione 5-11 anni arrivi domani. Da adesso a Natale, che è un periodo, per un’infezione che colpisce tipicamente in autunno-inverno, strategico”: così il virologo Matteo Bassetti, ospite di Tagadà su La7.

“I prossimi 60 giorni sono giorni strategici, per farci fare a tutti un Natale in pace.

Le persone che non si sono vaccinate si devono rendere conto che stanno rischiando di rendere difficile la vita a un paese intero, a tutti quelli che si sono vaccinati. Non è più la tua iniziativa personale, tu vivi nella collettività”, ha aggiunto.