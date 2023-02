Bassetti su farmaco raffreddore

Coloro che hanno assunto pseudoefedrina non devono allarmarsi

Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, invita gli italiani a non allarmarsi riguardo la recente revisione dell’Ema sulla sicurezza dei medicinali contenenti pseudoefedrina, quali l’Actigrip.

Infatti questo principio attivo, generalmente somministrato per alleviare i sintomi influenzali di naso chiuso, dolori muscolari e mal di testa. “Cerchiamo di non allarmare. Si tratta di pochi casi e il fatto di avviare una procedura di revisione non vuol dire che chi ha preso questi farmaci deve essere preoccupato“, ha dichiarato Bassetti.

L’allarme si è capillarmente diffuso perchè nei giorni scorsi abbiamo subito gli effetti collaterali dell’intersezione tra l’aria artica proveniente dalla Russia e la risalita di un ciclone dal deserto del Sahara.

L’aria calda di quest’ultimo, secca e similtropicale, nelle prossime ore si sposterà verso sud, virando verso Libia ed Egitto. Tale previsione si rivela altamente speranzosa per l’intensità del virus influenzale di quest’anno.

L‘Agenzia europea del farmaco ha voluto revisionare le condizioni dei farmaci conteneti pseudoefedrina, dal momento, dal momento che “è una cautela per i cittadini europei a dimostrazione che gli enti regolatori sono sempre dalla parte del cittadino sia quando approvano un vaccino o un farmaco sia quando ne revisionano il suo utilizzo.

Dopodiché – conclude l’infettivologo – i farmaci hanno tutti effetti collaterali più o meno importanti e vanno presi solo quando servono”.