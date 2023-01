Bassetti: "Sul Covid sarà una sfida Kraken-Orthrus"

Matteo Bassetti è stato chiaro: “Sul Covid sarà una sfida Kraken-Orthrus“.

Ad AdnKronos Salute l’infettivologo disegna lo scenario ma spiega che almeno con i casi gravi è finita. Ha detto il direttore delle Malattie Infettive del San Martino di Genova:”Sono arrivati anche da noi diversi casi della variante Kraken di Sars-CoV-2 e secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di sanità ci sono 12 casi”.

“Sul Covid sarà una sfida Kraken-Orthrus”

Poi Bassetti ha spiegato: “Ieri abbiamo avuto i primi report da Veneto e Lombardia.

È chiaro che questa variante XBB.1.5 probabilmente nel breve termine prenderà il sopravvento anche da noi, come è già successo per esempio negli Stati Uniti. Quindi avremo a che fare probabilmente con Kraken”. Con quella e e con “un’altra variante, in crescita per esempio in Gb, e battezzata sui social ‘Orthrus’, cioè la variante CH.1.1, che competeranno per prendersi la scena”.

“Aumenteranno i contagi ma non i casi severi”

In ordine ai contagi Bassetti ha chiosato: “Probabilmente aumenteranno, ma io non credo che ci sarà un aumento delle forme impegnative e delle forme gravi” di Covid. “Probabilmente vedremo un aumento dei casi, ma credo che dobbiamo oggi guardare con occhi molto diversi al Covid rispetto a come lo guardavamo un anno fa”.