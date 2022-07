Bassoli (HPE Italia): attacchi cyber aumenteranno di 10 volte

Roma, 6 lug. (askanews) – “Nei prossimi 10 anni, secondo le stime del Clusit, il numero di attacchi sarà 10 volte superiore a quello di oggi. Il focus quindi non può essere basato sul “se capiterà”, ma sul “quando capiterà”. Partendo da questo assunto stiamo sviluppando sistemi che possano far ripartire in pochissimi minuti qualsiasi tipo di azienda o amministrazione abbia subito un attacco cyber in modo tale bloccarlo e limitare al minimo la di fuga di dati”, ha

dichiarato Claudio Bassoli, Presidente e AD di Hewlett Packard Enterprise Italia, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Non basterà però l’aspetto di programmazione di tecnologica – ha aggiunto – serve anche un percorso di formazione da mettere in campo dentro le aziende. Quesi sono aspetti importanti non solo per proteggere la nostra economia, ma anche la sicurezza nel mondo”.