Basta guerra dei prezzi grazie a Facebook e Instagram

Roma, 11 dic. (askanews) – La parola magica è risultato, la garanzia cioè di raggiungere, con un’attenta strategia di comunicazione, il proprio target di riferimento. Michael Bassi è il Ceo di Apfeis, un’agenzia che opera in provincia di Venezia e che si occupa solo ed esclusivamente di gestire pagine Facebook e Instagram: “Noi -spiega Bassi- ci rivolgiamo in particolare alle piccole e medie realtà territoriali, come il panificio, la pasticceria e la salumeria di zona, ma a patto che i prodotti offerti siano di alta qualità. Facciamo cioè una cernita alla radice, in modo da rendere il nostro lavoro sempre attendibile e qualificato. Abbiamo due obiettivi: aumentare i clienti di chi si rivolge a noi grazie a una pagina Facebook e Instagram sempre aggiornate e performanti e fare evitare pericolose fregature di cui purtroppo il mondo del web è pieno”.

Se dunque l’attività di marketing è costante, i risultati, ecco che torna la parola magica, arrivano: “ll commercio -sottolinea Bassi- è cambiato e la concorrenza è sempre più serrata. Per questo, non basta più il passaparola. Serve di più, serve una strategia di comunicazione che sappia individuare il target di riferimento dei propri clienti e portare nuova linfa vitale. Un concetto che le nuove attività, quelle cioè che stanno aprendo ora, hanno già intuito. Si fa più difficoltà con negozi aperti invece da 20 anni. Lì è difficile scardinare vecchie convinzioni ma, pian piano, l’obiettivo viene comunque raggiunto e quello che si credeva un tempo svanisce come neve al sole. Un cambio di paradigma che sta arrivando per tutti”.

Essere sempre un passo avanti rispetto alle esigenze di mercato è dunque il credo di Apfeis: “Il futuro -dice Bassi- va anticipato ed è questo il nostro lavoro. Ma l’obiettivo si centra attraverso studi di settore e analisi di mercato e un’adeguata pianificazione del marketing. Si tratta di azioni necessarie all’inizio ma che ovviamente vanno costantemente aggiornate. Molti mi chiedono quale sia il segreto di una comunicazione efficace e io rispondo sempre allo stesso modo: l’autenticità. A volte è meglio pubblicare un’immagine scattata con il proprio smartphone che una realizzata invece da un fotografo professionista. Nella prima immagine, si racconta la realtà di tutti i giorni mentre la seconda appare artefatta. I clienti si ritrovano nella prima mentre fanno fatica a fare lo stesso nella seconda. E questo ovviamente sposta il risultato, influisce sul loro arrivo in negozio e sul potenziale ritorno”