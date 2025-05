"Basta": manifestazione a Tel Aviv contro il governo israeliano

Tel Aviv, 23 mag. (askanews) – A Tel Aviv si è tenuta una manifestazione per chiedere al governo israeliano di porre fine alla guerra a Gaza, di liberare gli ostaggi ancora tenuti da Hamas e di indire elezioni in Israele. “Come discendenti dei sopravvissuti all’Olocausto, non possiamo chiudere un occhio quando i bambini muoiono di fame”, ha affermato Ami Dror, un manifestante di Tel Aviv.

Inoltre accusano che i continui raid su Gaza mettono a ulteriore rischio la vita degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas.