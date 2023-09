Basta smartphone ultra moderni, la rivincita dei vecchi cellulari

Milano, 12 set. (askanews) – Da un lato ci sono i colossi dell’hi-tech che producono smartphone sempre più potenti e performanti, dall’altra si assiste alla rivincita dei vecchi cellulari. Si tratta di un fenomeno di nicchia ma da tenere in considerazione. Negli Stati Uniti stanno conquistando una fetta di mercato, tra il 2 e il 3 per cento, si tratta di telefoni basici ed economici, simili a quello che si utilizzavano prima dell’avvento degli smartphone.

Secondo la ricerca di Counterpoint ad aquistarli giovani millennial e della Generazione Z che li usano per “disintossicarsi” dall’imperconnessione a cui ci siamo abituati con centiania di app e la vita sempre in diretta sui social network. Molto più economici stanno diffondendosi anche nei paesi in via di sviluppo dove la connessione alla rete non sempre è stabile.