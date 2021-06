Bastardi senza gloria: Trama, cast, personaggi e curiosità sul film, tratto da una storia vera?

Bastardi senza gloria è un film del 2009 del regista statunitense Quentin Tarantino. Scopriamo trama, cast, personaggi e curiosità della nota pellicola

“Bastardi senza gloria” è un film del 2009 del famosissimo regista statunitense Quentin Tarantino, noto anche per le pellicole “Kill Bill” e “C’era una volta a… Hollywood”. Scopriamo trama, curiosità, cast e personaggi di “Bastardi senza gloria”.

Bastardi senza gloria: la trama

Francia, Seconda Guerra Mondiale: nella nazione occupata dall’esercito di Hitler, la giovane ebrea Shosanna Dreyfus assiste all’esecuzione di tutta la sua famiglia ad opera del Colonello nazista Hans Landa, conosciuto anche come il”Cacciatore di ebrei”. Shosanna riesce a scappare dalle grinfie del nazista e arriva a Parigi, dove assume una nuova identità e riesce ad acquistare una sala cinematografica.

Sempre in Europa, il tenente Aldo Raine sta mettendo in piedi un gruppo di soldati ebrei, che hanno il compito di uccidere ogni soldato tedesco che incontrano, e di prenderne lo scalpo: questi vengono soprannominati dal nemico i “Bastardi”, e anche Hitler viene a conoscenza della loro esistenza.

Durante la varie spedizioni punitive, i “Bastardi” incontrano l’agento segreto tedesco Bridget Von Hammersmark, che lavora con gli Alleati per distruggere il Terzo Reich.

Varie vicessitudini porteranno i “Bastardi” e la spia tedesca a vedere la prima proiezione di un film nel cinema di Shosanna, che vuole incendiare la sala cinematografica per uccidere il Colonello Landa, anche lui accorso per vedere il nuovo film…

Bastardi senza gloria: il cast e i personaggi

Il cast di “Bastardi senza gloria” puà contare su di un elevato numero di divi hollywoodiani, tra cui anche dei vincitori di Oscar.

Brad Pitt, noto per Ocean’s 11, Troy e Il famoso caso di Benjamin Button, interpreta il tenente Aldo Raine, colui che ha creato la squadra di “Bastardi”, in cui figura anche Eli Roth e Michael Fassbender (300, 12 anni schiavo).

Christoph Waltz, conosciuto per i film Django Unchained a Come l’acqua per gli elefanti, interpreta il malvagio Colonnello Hans Landa, mentre Diane Kruger (Troy, The Host) è la spia Bridget Von Hammersmark.

La giovane Shosanna Dreyfus è invece interpretata da Mélanie Laurent, nota anche per Now you see me.

Bastardi senza gloria: le curiosità sul film

Già durante la 61ª edizione del Festival di Cannes, nel 2008, Quentin Tarantino aveva affermato di aver finito di scrivere la sceneggiatura e di aver già scelto Brad Pitt per interpretare Aldo Raine.

Mike Myers, noto per il suo ruole in Austin Powrrs, interpreta in “Bastarsi senza gloria” il generale Ed Fenech, il cui nome è un chiaro riferimento all’attrie di film osé italiani Edwige Fenech.

All’inizio, per il personaggio di Hans Landa il regista aveva pensato a Leonardo DiCaprio, che però non accettò la parte. Tarantino pensò allora all’attore austriaco Christoph Waltz, che conquistò l’Oscar grazie a questo ruolo.

Lo stesso regista appare nel film: egli “interpreta” il primo tedesco a cui i “Bastardi” fanno lo scalpo.

Bastardi senza gloria: i riconoscimenti

Il film ha guadagnato ben 9 candidature agli Oscar 2010, e 5 ai Golden Globes dello stesso anno.

L’unico ad avere vinto qualcosa è Christoph Waltz, che ha ottenuto il Golden Globe e l’Oscar come milgior attore non protagonista.