Bastianich, 'Mc Donald’s ha fatto conoscere ai giovani i prodotti italiani'

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – "So benissimo cosa vuol dire McDonald’s da un punto di vista culturale perché l’ho vissuto sulla mia pelle. Sono nato nel 1968 nel Queens a New York da genitori italiani e sono cresciuto dentro un McDonald’s con mia nonna che mi portava sempre a prendere l’happy meal". Lo ha sottolineato lo chef e imprenditore Joe Bastianich, nel corso del suo intervento all’iniziativa 'Dare valore all’Italia', tenutasi a Roma presso l’Ara Pacis. "McDonald’s è parte della nostra vita quotidiana e rappresenta il sogno americano” ha aggiunto ricordando il legame profondo, quello tra lo chef e la multinazionale, culminato nella collaborazione nata sette anni fa. "Quando ho iniziato a collaborare con loro ho capito che è un’azienda che riesce a guardare al futuro, riuscendo a far avvicinare molti adolescenti a conoscere prodotti italiani, come l’Asiago o l’aceto balsamico, ad un vasto pubblico giovanile" ha concluso.