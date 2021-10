Bastoni da trekking: i migliori modelli del 2021

I bastoni da trekking danno un maggiore senso di stabilità e di appoggio durante le varie escursioni in montagna, oltre a essere utili per molto altro.

Quando si parte per la montagna per una escursione è necessario avere con sé tutto l’occorrente necessario in modo da non essere impreparati. Tra i vari accessori che non possono mancare vi sono i bastoni da trekking che non possono mancare nello zaino di un buon hiker.

Qui cerchiamo di capire quali scegliere e gli ultimi modelli dell’anno.

Bastoni da trekking

Sono l’accessorio adatto per molti escursionisti e per coloro che decidono di fare un trekking in montagna. I bastoni da trekking sono un accessorio che non può mancare nell’attrezzatura di un percorso in montagna e fondamentali da usare dal momento che danno stabilità fornendo il massimo appoggio durante la camminata e il percorso.

Sono molto utili da portare nel momento in cui si porta alle spalle uno zaino molto pesante in quanto aiutano a dare la giusta stabilità e appoggio. Mantengono stabili soprattutto se si affronta un percorso in salita o discesa. Se si deve guadare un fiume o attraversare un ruscello, sono altrettanto importanti in quanto permettono di testare la profondità capendo quanto possa essere fangoso.

Durante l’inverno se si decide di percorrere un sentiero permettono di non perdere terreno evitando di cadere o scivolare.

I bastoni da trekking sono anche utili per spostare arbusti o piante che durante il percorso possono essere di particolare intralcio e infastidire. Si possono anche usare come supporto per un bivacco.

Per sceglierli, è bene puntare su modelli che siano regolabili anche in base alla propria struttura e altezza. Devono essere pieghevoli e assorbire i vari urti, quindi resistenti e anche duraturi. Sapere come usarli e quali caratteristiche bisogna considerare per poterli acquistare permette di fare la scelta giusta al momento dell’acquisto.

Bastoni da trekking: modelli

Per chi sta affrontando per la prima volta un percorso di trekking e una escursione, è bene sapere che i bastoni da trekking sono di diverso tipo, anche in base all’uso che si intende farne. Vi sono modelli che si vendono in coppia e sono usati insieme. Sono ottimi in quanto aumentano la stabilità cercando anche di fare meno pressione sulle ginocchia.

Si possono regolare in altezza a seconda delle proprie necessità e bisogni e alcuni modelli hanno delle molle interne che permettono di assorbire gli urti riducendo l’impatto.

Ci sono poi modelli di bastoni da trekking usati da soli che è possibile regolare e dalla funzione ammortizzante. Si differenziano dai precedenti in quanto permettono di muoversi su un terreno piano.

Alcuni si trovano sia in lunghezze che è possibile regolare in base alle altezze di ciascuno, ma si trovano anche in lunghezze fisse o intervalli di dimensioni. I modelli che non è possibile regolare in altezza risultano essere meno leggeri e sono indicati per gli sportivi e gli agonisti. le tipologie di bastoni da trekking pieghevole è molto simile a quelli per le tende con la differenza che sono comprimibili. Un modello molto amato dagli hiker professionisti.

I bastoncini ultraleggeri sono particolarmente conosciuti perché hanno un peso ridotto, quindi risultano molto più facili da usare e spostare per cui permettono anche di ridurre il peso della fatica. Si differenziano per il materiale che può essere in carbonio o alluminio a seconda di quello che si sceglie.

Bastoni da trekking Amazon

Per chi si appresta a fare una escursione, i bastoni da trekking sono essenziali e su Amazon si trovano diversi modelli a ottime offerte. Non appena si clicca sulla foto sono diverse le caratteristiche. La classifica mostra i tre migliori modelli tra quelli più scontati sul noto e-commerce.

1)Vissvi bastoni trekking

Sono due pezzi di bastoni da trekking pieghevoli e antiurto che funzionano molto bene per la camminata nordica. Sono ultraleggeri ed estensibili. In alluminio, quindi più adatti per muoversi in terreni rocciosi. Hano un design compatto per cui si possono ripiegare e mettere nello zaino. Hanno una impugnatura ergonomica, confortevole e sicura, antiscivolo. Sono in colore nero e rosso con lo sconto del 6%.

2)Glymnis bastoni trekking

Sono a lunghezza regolabile in alluminio con il blocco rapido e l’impugnatura realizzata in sughero. Molto leggero e dalla grande resistenza, antiscivolo. Permette di mantenere le mani sempre asciutte grazie all’impugnatura in sughero + materiale EVA. Si può regolare la lunghezza a seconda delle proprie esigenze. Si adattano a vari terreni: dal fango alla neve sino al terreno morbido. Di colore blu con lo sconto del 14% e un prodotto Amazon’s Choice.

3)Anykuu bastoni trekking

Sono bastoni ultraleggeri e adatti per la camminata nordica. Sono telescopici dal design pieghevole. Hanno un tocco confortevole dal momento che l’impugnatura è in schiuma EVA. Permettono di sentirsi comodi e sicuri sia su una strada pericolosa, ma anche su una pianeggiante. La punta del bastone è in acciaio, quindi molto resistente e duratura. si trovano in colore giallo, arancione e blu con lo sconto del 19% e un prodotto Amazon’s Choice.

