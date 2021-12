Bat Italia dona 10 auto a Gdf Napoli per lotta a contrabbando

Milano, 21 dic. (askanews) – Bat Italia ha donato dieci automobili al Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli per potenziare la lotta al contrabbando di sigarette nell’ambito di un’intesa stipulata nel 2015, che ha già visto la consegna gratuita di decine di auto e di strumenti tecnologici all’avanguardia. Le vetture, anonime e senza insegne distintive, saranno utilizzate esclusivamente dai militari impegnati in servizi sotto copertura e in attività riservate.

Secondo uno studio curato da ‘Intellegit’, start up sulla sicurezza dell’università di Trento, e realizzato con il contributo di Bat Italia, la città partenopea si conferma al primo posto per il consumo di sigarette illicit whites ossia marchi prodotti lecitamente in Paesi extra Ue e destinati al mercato parallelo negli Stati dell Unione europea.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza di Napoli, generale di Brigata Gabriele Failla: “A Napoli, in tutti i settori dell illecito c è questa contrapposizione tra i gruppi criminali e le forze di polizia che si inseguono perché a Napoli, nel bene e nel male, succede tutto prima.

Il settore del contrabbando, tradizionalmente, è sempre stato un settore che ha segnato il solco nel quale si inserivano poi gli altri trafficanti. Tuttora è un settore che rappresenta, per le nostre pattuglie, uno dei principali motivi di impiego”.

“Come fenomeno ha subito una flessione durante il lockdown, ma non si è fermato, anzi, abbiamo visto che negli ultimi mesi si stanno organizzando per inventare nuove forme di produzione e di distribuzione del tabacco lavorato estero di contrabbando oppure delle cheap white, sigarette di più scadente qualità ancora più pericolose per la salute”, ha spiegato.

Alessandro Bertolini, vicepresidente di Bat Italia e responsabile Affari legali e Relazioni esterne per il Sud Europa: “Bat è, da anni, al fianco delle istituzioni non soltanto per scambiare i dati sul contrabbando e la contraffazione dei tabacchi lavorati, ma anche per dare un contributo tangibile alle autorità, e in particolare alla Guardia di finanza, che sono in prima linea nel contrasto al fenomeno. Per poter contrastare il contrabbando, che è fonte di finanziamento per le mafie e per la criminalità organizzata sottraendo gettito all Erario, è opportuno che il privato dia un contributo tangibile alle forze dell’ordine”.