Bataclan, anche Kamala Harris depone fiori in memoria a Parigi

Roma, 13 nov. (askanews) – A Parigi per il Forum sulla Pace, anche la vicepresidente Kamala Harris accompagnata dal marito Douglas Emhoff depone un mazzo di fiori in memoria della tragica notte del 13 dicembre 2015, quando i commando degli estremisti islamici uccisero in tutto 130 persone, 90 al locale Bataclan. Harris ha deposto il suo mazzo davanti al bar Le Carillon, uno dei locali colpiti dagli attacchi.