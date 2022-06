Batosta a elezioni suppletive per Boris Johnson: “Non mi dimetto”

Milano, 24 giu. (askanews) – Pesante sconfitta alle elezioni suppletive in Gran Bretagna per i conservatori, un’ulteriore batosta per il premier Boris Johnson.

I Tories hanno perso entrambi i due seggi in bilico, a Wakefield che è tornato in mano ai laburisti, di cui era sempre stato un feudo fino al 2019 quando vinsero i conservatori. Ma il peggio è accaduto nella circoscrizione di Tiverton e Honiton, dove i Tories vincevano in ogni elezione dal 1880.

Fino ad oggi.

In seguito alla sconfitta il presidente del partito conservatore Oliver Dowden ha immediatamente presentato le dimissioni, a cui non seguiranno quelle di Johnson che ha escluso qualsiasi passo indietro. “Noi continueremo – ha commentato – rispondendo alle preoccupazioni della gente”.