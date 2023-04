Battaglia Terme. Ospite di una comunità ferisce un operatore con un'accetta dopo un litigio

A Battaglia Terme un 31enne di nazionalità nigeriana ferisce con un'ascia un operatore per futili motivi

La scorsa settimana un nigeriano di 31 anni, ospite di una comunità, ha minacciato e colpito con un’accetta l’operatore che stava seguendo il suo caso. L’uomo è stato denunciato.

L’aggressione all’operatore sociale

Il 10 aprile l’uomo ha perso la testa e ha aggredito l’operatore del centro di accoglienza ferendolo con un’accetta. Nessuno avrebbe pensato che la reazione del 31enne potesse essere così violenta.

L’intervento di una pattuglia dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse e finisse in tragedia.

Il 31enne è indagato dai carabinieri

L’uomo è indagato dai carabinieri della stazione locale di Battaglia Terme con l’accusa di lesioni aggravate. L’indagine è partita dopo la querela da parte dell’operatore. Dopo l’aggressione con l’ascia spaccalegna l’operatore sociale ha riportato una lieve ferita.

L’arma usata dal 31enne è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato.

Non si conoscono i motivi della lite

Non si sa per quale motivo l’ospite della struttura abbia dato in escandescenza. L’episodio si è verificato davanti a vari testimoni. L’operatore è stato medicato da un dottore il quale ha definito la ferita guaribile nel giro di pochi giorni.

La struttura sarà sottoposta a controlli ancora più frequenti e serrati per evitare che possano verificarsi nuovamente fatti del genere.

